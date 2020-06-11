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Бесплатный премиум-линкор получат абоненты тарифа «Игровой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Абонентам тарифного плана «Игровой» компании Ростелеком стали доступны новые возможности в опции «Игры Wargaming» — премиальную технику и другие бонусы.

Поклонники военно-морской игры World of Warships могут получить эксклюзивный премиум-линкор VIII уровня «В.И. Ленин», а также слот в порту, командира с дополнительными очками навыков и другие бонусы.

«Ростелеком специально для фанатов World of Warships подготовил особый подарок — советский линкор VIII уровня “В.И. Ленин”. Нашим абонентам он доступен бесплатно — после активации опции “Игры Wargaming”. Корабль обладает целым рядом сильных сторон, которые позволят поклонникам морских боев быстрее добиваться преимуществ и побед», — сказал директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Советский линкор VIII уровня «В.И. Ленин» — быстроходный линейный корабль с 406-мм артиллерией. Корабль имеет мощные орудия с сосредоточением башен главного калибра в носовой части и надежную броню.

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Его преимущества особенно полно раскрываются в ближнем бою, при этом максимальная дальность стрельбы — 18,4 километра. Также игроки World of Warships на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Ростелеком развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров с 2016 года, в центре которой тарифный план «Игровой», специально разработанный для игроков. Партнерами проекта являются ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, на сайте и по бесплатному номеру 8 800-1000-800.



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