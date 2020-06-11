Число заболевших COVID-19 россиян превысило полмиллиона

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 1436, а всего в столице насчитывается уже более 200 тысяч заразившихся. Умерли за минувшие сутки 174 человека, выздоровели и выписались из больниц — 8367.

Накануне оперативный штаб сообщил о 8404 новых случаях COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 в мире заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты, где от инфекции умерло 113 тысяч человек.