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Число заболевших COVID-19 россиян превысило полмиллиона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 1436, а всего в столице насчитывается уже более 200 тысяч заразившихся. Умерли за минувшие сутки 174 человека, выздоровели и выписались из больниц — 8367.

Накануне оперативный штаб сообщил о 8404 новых случаях COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 в мире заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты, где от инфекции умерло 113 тысяч человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

klopman

Да. Типичная история. Хотел быстро наварить-вложился-прогорел-убил-сел. В этой цепочке лишнее слово "быстро"...