Британия сняла «запрет на секс»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии так называемого запрета на секс для людей, проживающих в разных домах. Это правило было введено в рамках карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Правило, согласно которому жильцам из разных домов было запрещено собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте, будет отменено с 13 июня, пишет The Daily Mail.

Оно касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями. При этом с 13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина.

1 июня был объявлен второй этап смягчения карантинных мер. В частности, заработали некоторые магазины и рынки, частично возобновили работу школы. Британия занимает четвертое место по количеству инфицированных коронавирусом.