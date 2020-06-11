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СК возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина и предъявил ему обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко журналистам в четверг.

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«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тысячи кубометров из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — цитирует ТАСС Петренко.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара в окружающую среду вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. 

По данным краевой прокуратуры, загрязнено 180 тысяч квадратных метров земли и водоемов. Произошедшее объявлено ЧС федерального масштаба, на месте проходят работы по ликвидации загрязнения.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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СК возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска
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