Жара вернется в Восточную Сибирь

Первый день выходных встретит жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии сырой и прохладной погодой. Но постепенно температура начнет повышаться, и в воскресенье поднимется выше +30 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю и Бурятии кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывы в пятницу достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью +6… +11, местами до +1. Днем в пятницу и субботу +17… +22 градусов, в воскресенье воздух прогреется до + 33 градусов.

В Иркутской области в пятницу и субботу ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +7… +12, при прояснении +2… +7. Днем в пятницу и субботу от +17 до + 22 градусов, местами +10… +15. В воскресенье +27… +33 градуса.