Девочка в Томской области застряла на парашюте на сосне

Парашютистка запуталась в кроне дерева, высотой с 10-этажный дом, и провисела на нем 1,5 часа, пока ей не помогли спасатели, рассказал Sibnet.ru замначальника томской поисково-спасательной службы (ПСС) Владлен Кузьменчук.

По словам Кузьменчука, 14-летняя девушка зацепилась куполом парашюта сразу за две высокие сосны, а стропы растянулись горизонтально, что не позволило спортсменке провиснуть между деревьями и самостоятельно выбраться.

На высоте около 30 метров юная парашютистка провела около 1,5 часа. После того, как девушку спустили на землю, ее передали медикам для осмотра. Травм у подростка не было.

По информации ПСС, это был третий прыжок девушки с парашютом. Причиной неудачной посадки могла послужить ветреная погода.