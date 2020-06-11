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Девочка в Томской области застряла на парашюте на сосне

Источник:
Sibnet.ru
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Парашютистка запуталась в кроне дерева, высотой с 10-этажный дом, и провисела на нем 1,5 часа, пока ей не помогли спасатели, рассказал Sibnet.ru замначальника томской поисково-спасательной службы (ПСС) Владлен Кузьменчук.

По словам Кузьменчука, 14-летняя девушка зацепилась куполом парашюта сразу за две высокие сосны, а стропы растянулись горизонтально, что не позволило спортсменке провиснуть между деревьями и самостоятельно выбраться.

На высоте около 30 метров юная парашютистка провела около 1,5 часа. После того, как девушку спустили на землю, ее передали медикам для осмотра. Травм у подростка не было.

По информации ПСС, это был третий прыжок девушки с парашютом. Причиной неудачной посадки могла послужить ветреная погода.

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

ager

сами успешно это делают и без запада