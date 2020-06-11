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Рыбак на Байкале бесследно пропал из лодки посреди озера

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники МЧС разыскивают жителя Иркутской области, чью лодку со включенным мотором они нашли на Байкале. Но пока рыбака так и не нашли, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В среду вечером очевидцы заметили в Мухорском заливе на озере Байкал в 400 метрах от берега резиновую лодку со включенным мотором. Человека ни в ней, ни поблизости от нее, не было. Свидетели сразу вызвали спасателей.

На место выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда. При осмотре акватории они обнаружили установленную рыбацкую сеть, на поверхности воды — сапоги и куртка.

«Из-за сильных встречных потоков вода в этом месте мутная и плохо просматриваемая. В месте обнаружения плавсредства глубина — около четырех метров», — рассказал старший госинспектор ГИМС Михаил Грудинин.

Вместе с сотрудниками полиции спасатели обследовали береговую полосу, и нашли автомобиль, по документам принадлежащий жителю Иркутска 1978 года рождения. В четверг днем спасатели приступили к водолазным работам. 

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

ager

сами успешно это делают и без запада