Легкоатлетку Каниськину окончательно лишили серебра ОИ-2012

Исполком МОК утвердил лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года российской легкоатлетки Ольги Каниськиной, сообщила пресс-служба комитета. Она завоевала ее в соревнованиях по спортивной ходьбе.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Каниськина на дистанции 20 километров финишировала второй вслед за своей соотечественницей Еленой Лашмановой, ставшей олимпийской чемпионкой.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций уведомила Всероссийскую федерацию легкой атлетики о неблагоприятных гематологических профилях пяти ведущих ходоков России, в число которых входила Каниськина в декабре 2012 года.

В марте 2016 года Спортивный арбитражный суд принял решение аннулировать все результаты Каниськиной с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года. Кроме олимпийской медали легкоатлетку лишили золота ЧЕ-2010.

Каниськина сдала серебряную медаль еще в 2016 году.