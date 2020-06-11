Итальянский ученый заявил об ослаблении коронавируса

Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии», — рассказал профессор в интервью РИА Новости.

По его словам, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии — госпиталя San Raffaele.

Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости – ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая.

По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. Этот вывод подтверждают данные, поступающие ему из ряда стран

«Британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — микробиолог.