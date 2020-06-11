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Итальянский ученый заявил об ослаблении коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии», — рассказал профессор в интервью РИА Новости.

По его словам, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии — госпиталя San Raffaele.

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Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости – ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая.

По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. Этот вывод подтверждают данные, поступающие ему из ряда стран

«Британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — микробиолог.



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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

ager

сами успешно это делают и без запада