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Молодежь в Забайкалье устроила пьяную поножовщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодые люди в Забайкальском крае в понедельник ночью устроили пьяную поножовщину. В результате один подросток погиб, пятеро находятся в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в понедельник ночью в поселке Первомайский Шилкинского района пьяный 24-летний местный житель поссорился с группой молодых людей. 

Тогда он, вооружившись ножом и гвоздодером, напал на семерых обидчиков. Бил ножом и металлическим «оружием». Один из потерпевших 2004 года рождения скончался, пятеро парней в возрасте от 16 до 25 лет находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Нападавший сразу же после драки убежал и попытался скрыться от полиции. Но через несколько часов его задержали. Региональный следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также частью 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более человек).

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Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья учел доводы следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может оказывать давление на других фигурантов уголовного дела, либо скрыться. Тем более, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Дело о жестокой расправе над подростками вызвало большой резонанс в обществе. Руководитель регионального следственного управления СК России держит ход расследования уголовного дела под личным контролем.

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

ager

сами успешно это делают и без запада