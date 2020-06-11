Молодежь в Забайкалье устроила пьяную поножовщину

Молодые люди в Забайкальском крае в понедельник ночью устроили пьяную поножовщину. В результате один подросток погиб, пятеро находятся в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в понедельник ночью в поселке Первомайский Шилкинского района пьяный 24-летний местный житель поссорился с группой молодых людей.

Тогда он, вооружившись ножом и гвоздодером, напал на семерых обидчиков. Бил ножом и металлическим «оружием». Один из потерпевших 2004 года рождения скончался, пятеро парней в возрасте от 16 до 25 лет находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Нападавший сразу же после драки убежал и попытался скрыться от полиции. Но через несколько часов его задержали. Региональный следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также частью 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более человек).

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья учел доводы следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может оказывать давление на других фигурантов уголовного дела, либо скрыться. Тем более, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Дело о жестокой расправе над подростками вызвало большой резонанс в обществе. Руководитель регионального следственного управления СК России держит ход расследования уголовного дела под личным контролем.