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Источник токсичного бензола поищут в российском модуле МКС

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Экипаж Международной космической станции проведет измерение уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда» с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило NASA.

Роскосмосе в мае сообщил об увеличении концентрации бензола в атмосфере Международной космической станции. Тогда она не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.

«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — приводит РИА Новости .

Позже на этой неделе атмосферу российского и американского сегментов разделят, чтобы понять, где именно находится источник утечки.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

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В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon разработки американской компании SpaceX Илона Маска экипаж станции почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр.

По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.



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