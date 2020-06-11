Истребитель МиГ-35 получит «оружие будущего»

Новейший истребитель МиГ-35 опробовал практически всю номенклатуру вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил летчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», — сказал Селиванов в интервью РИА Новости. По его словам,

По словам Селиванова, помимо тестирования оружия, есть много других задач, поэтому процесс не останавливается и испытания постоянно продолжаются.

Истребитель МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправляться топливом в полете и выполнять роль танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

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Экипаж самолета — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная скорость — 2,1 тысячи километров в час, практический потолок — 16 тысяч метров, максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G, максимальная дальность полета — три тысячи километров.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности, ракеты класса «воздух — поверхность, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена автоматическая 30-миллиметровая пушка.