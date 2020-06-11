Вышел тизер фильма «Мы» по одноименному роману Замятина

Фильм, основанный на романе-антиутопии «Мы», выйдет в 2021
году, компания Central Partnership в среду представила первый тизер фантастической
картины.
Сюжет фильма развивается в далеком будущем после Великой
войны. Выжившая часть человечества живет в Едином Государстве: у каждого жителя
свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс
по расписанию, в обществе царят счастье и гармония.
Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает
ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство
сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330
полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным
ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства
и страсти.
Режиссером фильма стал Гамлет Дульян, а главные роли
исполнили Егор Корешков («Психологини», «Отель"Элеон"»), Елена
Подкаминская («О чем говорят мужчины»), Филипп Янковский («Зеркало», «Афганский
излом»), Юрий Колокольников («Озабоченные», «Поддубный»). Выход фильма
запланирован на 2021 год.