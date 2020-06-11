Вышел тизер фильма «Мы» по одноименному роману Замятина

Фильм, основанный на романе-антиутопии «Мы», выйдет в 2021 году, компания Central Partnership в среду представила первый тизер фантастической картины.

Сюжет фильма развивается в далеком будущем после Великой войны. Выжившая часть человечества живет в Едином Государстве: у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония.

Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти.

Режиссером фильма стал Гамлет Дульян, а главные роли исполнили Егор Корешков («Психологини», «Отель"Элеон"»), Елена Подкаминская («О чем говорят мужчины»), Филипп Янковский («Зеркало», «Афганский излом»), Юрий Колокольников («Озабоченные», «Поддубный»). Выход фильма запланирован на 2021 год.