Власти Бурятии разрешили прогулки в парках и скверах

Жителям Бурятии разрешили с пятницы гулять в парках и скверах. Но прогуляться можно будет только с соблюдением строгих ограничений, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Глава Бурятии внес имение в указ, предусматривающий ограничения, связанные с возникновением и распространением коронавируса (COVID-19). Согласно поправкам, с 12 июня устанавливается особый режим посещения парков, скверов и парковых зон государственных учреждений культуры.

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Во время прогулок необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Территория и наружные поверхности объектов на открытых пространствах будут обеззараживаться.

В среду в республике возобновили работу кафе и рестораны, кроме тех, что находятся в торговых центрах. Допуск работников организаций общественного питания осуществляется при наличии заключения медицинского осмотра.

Сейчас в Бурятии также работают промпредприятия и торговые компании. Для местных жителей открыты турбазы и гостиницы. Начали открываться торговые центры. Но масочный режим в регионе продлили до конца июня.