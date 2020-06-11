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Власти Бурятии разрешили прогулки в парках и скверах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителям Бурятии разрешили с пятницы гулять в парках и скверах. Но прогуляться можно будет только с соблюдением строгих ограничений, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Глава Бурятии внес имение в указ, предусматривающий ограничения, связанные с возникновением и распространением коронавируса (COVID-19). Согласно поправкам, с 12 июня устанавливается особый режим посещения парков, скверов и парковых зон государственных учреждений культуры. 

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Во время прогулок необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Территория и наружные поверхности объектов на открытых пространствах будут обеззараживаться.

В среду в республике возобновили работу кафе и рестораны, кроме тех, что находятся в торговых центрах. Допуск работников организаций общественного питания осуществляется при наличии заключения медицинского осмотра. 

Сейчас в Бурятии также работают промпредприятия и торговые компании. Для местных жителей открыты турбазы и гостиницы. Начали открываться торговые центры. Но масочный режим в регионе продлили до конца июня.

Тема: Распространение коронавируса
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Власти Бурятии разрешили прогулки в парках и скверах
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EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

klopman

Да. Типичная история. Хотел быстро наварить-вложился-прогорел-убил-сел. В этой цепочке лишнее слово "быстро"...