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ВОЗ объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала «необычным» низкий уровень смертности от COVID-19 в России, но объяснила это быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В России «осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро», приводит ТАСС слова Райна. В ситуациях, когда тестируется много людей можно видеть «относительно низкий уровень смертности», — отметил представитель ВОЗ.

Организация разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов в случае COVID-19. Однако, по словам директора, это — «сложная» процедура, поскольку бывают «сопутствующие условия», касающиеся причин смерти, «и это может интерпретироваться разными путями». Райан не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами «негативным способом и в систематической манере».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности в России. «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?», — сказал он в интервью CNN.

Говоря о количестве выявленных в РФ случаев заражения, Песков констатировал: «В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете».



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EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

klopman

Да. Типичная история. Хотел быстро наварить-вложился-прогорел-убил-сел. В этой цепочке лишнее слово "быстро"...