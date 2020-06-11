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Российский фильм «Подольские курсанты» продали США и Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Кинокомпания «Централ Партнершип» заключила сделки с американским дистрибьютором Shout! Factory и британской компанией Signature Entertainment о релизе фильма «Подольские курсанты» в США и Великобритании, сообщается на сайте российской компании.

«Мы рады, что картина о подвиге, о настоящих героях, об еще одной важной странице Второй мировой войны, особенно в год 75-летя Победы, получила доверие американских и британских байеров. Продвижение российских фильмов на зарубежных рынках — важный шаг в популяризации российского кино на международной арене», — приводятся слова гендиректора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина.

Фильм повествует о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление.

На последний рубеж перед Москвой были направлены около трёх с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

Ранее права на фильм уже были проданы в Японию (New Select), Корею (POONGYUNG SORI INC Scene& Sound), Скандинавию (Mis.Label). Картина также будет представлена на Key Buyers Event иCannes Digital Market.


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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

klopman

Да. Типичная история. Хотел быстро наварить-вложился-прогорел-убил-сел. В этой цепочке лишнее слово "быстро"...