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Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vlad_zhen , instagram.com/vlad_zhen

Уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено в отношении неустановленных лиц актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Садовом кольце, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Прокуратура в среду подтвердила, что артист в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

Михаил Ефремов 8 июня совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. 

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
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