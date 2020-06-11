Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову

Уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено в отношении неустановленных лиц актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Садовом кольце, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Прокуратура в среду подтвердила, что артист в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

Михаил Ефремов 8 июня совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.