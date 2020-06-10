Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы

Истребители F-22 ВВС США перехватили над океаном российские ракетоносцы Ту-95МС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — говорится в сообщении.

Полет четырех российских бомбардировщиков продлился 11 часов. Он был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана

Военное ведомство также напомнило, что в минувшем мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России, был зафиксирован высокий уровень активности Соединенных Штатов вблизи российских границ.

Ту-95МС — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который может оснащаться ядерными ракетами для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и глубоком тылу противника.