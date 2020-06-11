Фильм дня: «Малышка на миллион»

Фильм «Малышка на миллион» долгое время находился в производственном аду — даже имя Клинта Иствуда не мешало киностудиям отказываться от проекта. Картина была в итоге сделана с минимальным бюджетом, но при этом получила «Оскар».

США, 2004 год, режиссер Клинт Иствуд, 12+

В главных ролях: Клинт Иствуд, Хилари Суэнк, Морган Фриман

Сюжет повествует о 31-летней официантке Мэгги Фицжеральд, мечтающей стать профессиональным боксером. По другую сторону — талантливый тренер по боксу Фрэнку Данну, который так и не смог воспитать чемпиона. Когда пути этих людей сходятся, жизни обоих меняются.

Чтобы понять, за что «Малышке» дали «Оскар», придется посмотреть фильм, потому как история создания картины может говорить только об обратном — фильм был никому не нужен.

Сначала с идеей о фильме по книге «Горящие веревки: истории из угла ринга» к продюсеру Альберту С. Радди обратилась актриса Анжелика Хьюстон, но пока разбирались с авторскими правами, Хьюстон занялась другим проектом. Потом фильм предложили делать Иствуду. А уж он обошел десятки студий, которых сюжет не заинтересовал.

Клинту Иствуду с трудом удалось уговорить главу Lakeshore Entertainment Тома Розенберга оплатить половину бюджета проекта в 30 миллионов долларов. Еще 15 миллионов инвестировала компания Warner, началась работа.

Но и тут все было сделано на скорую руку: получив готовый сценарий, режиссер даже не стал вносить никаких изменений, сняли фильм даже быстрее чем планировали, вместо 39 дней по графику управились на два дня быстрее.

Несмотря на все трудности, фильм получил удивительную популярность. У него пять победных «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую женскую роль, лучшего режиссера.