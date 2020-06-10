Путин приказал поддержать «цифровую» экономику

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи поручил правительству поддержать IT-отрасль.

Цифровой экономике заместят выпадающее финансирование госзаказами и проведут для нее налоговый маневр. Путин привел оценки Минкомсвязи, по которым в 2020 году расходы на информационно-коммуникационные услуги сократятся на 20%.

«Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с государственным участием», — подчеркнул глава государства.

Также решено включить план поддержки IT-отрасли в национальный план по развитию экономики, провести налоговый маневр в этой сфере, проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.