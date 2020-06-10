Запущен сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба запустила сервис, где россияне могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам в связи с пандемией.

Категории плательщиков, которые могут воспользоваться такой мерой поддержки, определены в законе, подписанном президентом Владимиром Путиным. Документ вносит ряд изменений в Налоговый кодекс.

Льготы охватывают второй квартал 2020 года и направлены на снижение налоговых издержек предпринимателей и социальную поддержку граждан в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На странице сервиса нужно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого сервис выведет всю информацию.

Налогоплательщика проинформируют о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные периоды второго квартала 2020 года, от которых гражданин освобождается.