Две группы добровольцев испытают вакцину от коронавируса

Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны.

«Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID 19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица», — уточнили ТАСС в военном ведомстве.

Все отобранные участники будут допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям, уточнили в Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. «Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу», — пояснили в министерстве.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, пожелавших участвовать в клинических исследованиях вакцины, находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. «Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей», — уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. «Все участники — офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России», — добавили в министерстве.