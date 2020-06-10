НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Две группы добровольцев испытают вакцину от коронавируса

Источник:
ТАСС
148 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны.

«Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID 19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица», — уточнили ТАСС в военном ведомстве.

Все отобранные участники будут допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям, уточнили в Минобороны РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрое суток после укуса: как работает иммуноглобулин

По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. «Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу», — пояснили в министерстве.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, пожелавших участвовать в клинических исследованиях вакцины, находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. «Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей», — уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. «Все участники — офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России», — добавили в министерстве.





Еще по теме
Раскопан древнейший паразит на Земле
Древнейший храм майя нашли с помощью лидара
Россия создаст Национальную базу генетической информации
Ученые реконструировали мозг динозавра
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
•
Ефремова проверят на вменяемость
•
Политики высказались о конфискации авто за пьяные ДТП
•
Подсчитано количество «неуязвимых» для коронавируса россиян
Подробности
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
•
Эволюция «Калашникова»: от ружья до электробайка
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фильм о зверствах тулунского маньяка появился в Сети
Сибирь 10.06.2020 16:38
Трое стали жертвами коронавируса в Алтайском крае
Сибирь 10.06.2020 16:32
Медведь два дня буянил под окнами супружеской пары
Сибирь 10.06.2020 14:39
Горный Алтай откроет летние кафе и ряд туробъектов
Сибирь 10.06.2020 14:30
Самое популярное
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
5080
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4393
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
4015
Германия допустила введение санкций против США
3355
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
•
Ефремова проверят на вменяемость
•
Политики высказались о конфискации авто за пьяные ДТП
•
Подсчитано количество «неуязвимых» для коронавируса россиян
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия допустила введение санкций против США
80
Путин потребовал завершить газификацию страны
39
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
29
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
27
Стреляющую на 7 километров винтовку разработают в России
22