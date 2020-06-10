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Ефремова проверят на вменяемость

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Следствие направит актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его психического здоровья.

Ефремов на личном автомобиле вечером 8 июня выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона получил тяжелые травмы и на следующий день умер в больнице.

Актера задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Позднее стало известно, что в его моче также обнаружены следы наркотиков.

На Ефремова завели уголовное дело, после смерти водителя фургона дело переквалифицировали на более тяжкую статью — о пьяном нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека, по которой артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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