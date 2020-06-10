Умер заразившийся коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в Москве, ему было 78 лет. В начале мая писателя госпитализировали с коронавирусом.

Трушкин находился в больнице около месяца, пишет Mash. Заболевания протекало у него тяжело, он находился в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи констатировали у него большой объем поражения легких.

После госпитализации писатель рассказал журналистам, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин, однако относился к коронавирусу снисходительно.

Трушкин известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Он также писал сценарии для сериалов.