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Трое стали жертвами коронавируса в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число жителей Алтайского края, умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция», возросло до 33, за сутки скончались еще три человека, сообщил оперштаб региона.

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Уточняется, что двое из них умерли от коронавируса, еще один – по другой причине. Из 33 умерших 19 напрямую связали с инфекцией, по двоим решение еще не принято, остальные погибли из-за других заболеваний.

Также за прошедшие сутки в крае выявлено 66 инфицированных, общее число заболевших коронавирусной достигло 2524 человек, 1182 уже выздоровели. Из тех, кто продолжает болеть, 47 – тяжелобольные, 15 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Накануне сообщалось о 52 тяжелобольных пациентах и о 19, подключенных к ИВЛ.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29569 человек.

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protarr27

Вот раньше пацаны во дворах карбид взрывали, делали всякие самопалы и прочее. Интересно, сейчас за это...

serioga08

Езда в нетрезвом виде должна приравниваться к умышленному покушению на убийство. К тому же нужно наказывать...

Сергей Молодцов

вот что и требовалось доказать. Из своих же деньги высасывать. А потом пишут почему люди не отдыхают...

Uynachalnica

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wolky

Был бы простой Россиянин, то заперли уже за три засова СИЗО!