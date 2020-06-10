Трое стали жертвами коронавируса в Алтайском крае

Число жителей Алтайского края, умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция», возросло до 33, за сутки скончались еще три человека, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что двое из них умерли от коронавируса, еще один – по другой причине. Из 33 умерших 19 напрямую связали с инфекцией, по двоим решение еще не принято, остальные погибли из-за других заболеваний.

Также за прошедшие сутки в крае выявлено 66 инфицированных, общее число заболевших коронавирусной достигло 2524 человек, 1182 уже выздоровели. Из тех, кто продолжает болеть, 47 – тяжелобольные, 15 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Накануне сообщалось о 52 тяжелобольных пациентах и о 19, подключенных к ИВЛ.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29569 человек.