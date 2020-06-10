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Завершившего карьеру спортсмена дисквалифицировали за допинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alba Rincón / CC BY-SA 2.0

Прыгун в высоту, чемпион Европы 2010 года Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики. Спортсмен завершил карьеру три года назад.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 35-летнего Шустова виновным в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация прыгуна отсчитывается с 5 июня 2020 года и будет длиться до 4 июня 2024 года.

Результаты спортсмена с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года будут аннулированы. В эти годы на различных соревнованиях он занимал места с первого по девятое.

Шустов является чемпионом Европы (2010), чемпионом России (2010), а также серебряным призером национального первенства (2011).

Легкоатлет завершил спортивную карьеру в 2017 году. Фамилия Шустова фигурировала в списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследование допингового скандала в отечественном спорте.

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