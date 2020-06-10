Авианосец США вышел в первый поход и сломался

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после первого похода из-за поломки, сообщается на сайте Военно-морского института США USNI News.

Отмечается, что во время испытаний на судне отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS. Из-за этого запуски самолетов с палубы авианосца стали невозможны.

При этом подчеркивается, что неполадки не повлияли на безопасность пилотов и экипажа судна. Примечательно, что во время ходовых испытаний серьезные неисправности были обнаружены в турбинах корабля, их пришлось переделывать.

Авианосец CVN-78 Gerald R. Ford самым дорогим кораблем в истории. Судно обошлось американским налогоплательщикам почти в 13 миллиардов долларов. Корабль заложили в 2009 году и сдали флоту в 2017 году, всего планируется построить двенадцать авианосцев этого класса.