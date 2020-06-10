Агрессивный медведь два дня буянил под окнами в Приангарье

Агрессивный медведь два дня не давала покоя пожилой супружеской паре из Иркутской области. Косолапый пришел в огород и начинал буянить, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В понедельник в дежурную часть полиции обратился 68-летний мужчина из поселка Эдучанка и сообщил, что во дворе его дома находится хищник. На место выехала следственно-оперативная группа.

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Когда полиция приехала к пенсионерам, хозяин дома рассказал, что дикий зверь уже второй день ходит по территории их участка, уничтожая постройки. Он вел себя весьма агрессивно и супружеская чета не могла выйти в огород.

Присутствие полиции также не смутило косолапого гостя, и он продолжал агрессивно себя вести. Тогда сотрудники МВД приняли решение застрелить медведя. Никто из граждан не пострадал.