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Горный Алтай откроет летние кафе и ряд туробъектов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Республика Алтай смягчает ограничения по коронавирусу, с 11 июня здесь открываются все кафе на открытом воздухе и турбазы, имеющие медицинскую лицензию.

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Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин на заседании оперативного штаба. При этом он отметил, что работа остальных турбаз по-прежнему приостановлена до 22 июня. В случае улучшения обстановки и снижения прироста числа заболевших, их могут открыть раньше.

Туристических баз с медлицензией в Республике Алтай восемь. Их работу, равно как и работу летних кафе будет тщательно проверять Роспотребнадзор, при несоблюдении всех санитарных требований их немедленно закроют. 

По последним данным, в регионе коронавирус нашли у 212 человек, у восьми из них – за последние сутки. Выздоровели уже 109 человек. При этом около половины из остающихся в госпиталях – это жители отдаленного Кош-Агачского района, накануне там по сути был введен карантин.

С 11 июня регион также снимает ограничения на въезд в Майминский, Турочакский, Усть-Коксинский районы, где ранее фиксировались очаги инфекции. Сейчас ситуация там стабилизировалась.

Соседний Алтайский край еще 8 июня разрешил работу санаториев, туристические базы здесь также закрыты до 22 июня.



Тема: Распространение коронавируса
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