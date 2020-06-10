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Фильм «Унесенные ветром» пострадал из-за расовых тем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Trailer screenshot

Американские развлекательные компании пересматривают контент, который они предлагают зрителям из-за общенациональных протестов за расовую справедливость и против полиции.

В «черный список» попал фильм «Унесенные ветром» 1939 года, американская стриминговая платформа HBO Max его удалила. Фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем «противоречивых тем», сообщает Wall Street Journal.

Действие фильма разворачивается в годы Гражданской войны, главная героиня Скарлетт О'Хара, неприспособленная к сложным жизненным условиям, вынуждена бороться за новую жизнь на разоренной земле. Много времени в фильме уделено отношениям героини со своей темнокожей служанкой Мамушкой. 


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