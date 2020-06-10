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Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество

Источник:
«Аргументs и фактs»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Запад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, «планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».

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«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза считает, что организация переворота в России является стратегической целью Запада, который последовательно занимается «экспортом революций» в страны бывшего СССР. 

«Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью - организовать "цветной переворот" в самой России», — сказал Патрушев.





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