Госдума разрешила школьникам ездить «зайцами»

Кондукторам запретят высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Депутаты поддержали изменения в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В нем прописан «запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица».

Поводом послужили несколько широко обсуждаемых в СМИ случаев, когда кондукторы или водители автобусов высаживали зимой не оплативших проезд детей.

«Если принять закон в таком виде, то мы получим группы асоциальных подростков, которые ездят бесплатно, высадить их будет невозможно даже летом в черте города», — прокомментировал «Коммерсанту» член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

Депутат Наталья Кувшинова при обсуждении предложила создать четкие правила, где будут прописаны действия контролеров при выявлении детей-безбилетников. Такой документ будет представлен ко второму чтению.