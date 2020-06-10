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Ефремов об отношении к алкоголю: «Я жизнерадостный пьяница»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов прославился не только талантом, но и пристрастием к горячительным напиткам, а вопрос о его отношениях с алкоголем встречается почти во всех интервью. О пьянстве Ефремов размышлял много и по-разному.

«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница», — говорил Ефремов в интервью Юрию Дудю в программе «ВДудь» в 2018 году.

Такая позиция по отношению к алкоголю у артиста была долгие годы, только несколько лет назад он заявлял о ней не так уверенно.

«Если стану всех убеждать, что я не алкоголик, а пьяница, никто не поверит, скажут: "Все алкоголики так говорят"», — говорил артист в интервью «Бульвар Гордона» в 2012 году.

Рассуждения о пьянстве

В интервью Юрию Дудю Михаил Ефремов рассказал, что никогда не считал себя запойным человеком, потому что больше двух дней употреблять алкоголь он не в силах. На третий день организм отравлялся и больше не мог воспринимать крепкие напитки. При этом Ефремов отмечал, что похмелье у него очень тяжелое.

За совершенные в пьяном угаре поступки артисту всегда было стыдно. Алкоголь становился для него проблемой тогда, когда он напивался, приходил куда-нибудь, где вел себя неподобающе. «Об этих моментах я даже вспоминать не хочу» — говорил Ефремов.

В 2011 году в  интервью «Комсомольской правде»  актер говорил, что с алкоголем в его жизни покончено.

Цитаты Ефремова:

«Алкоголь — черное пятно на моей репутации»

«До 30 лет я позорил родню, а теперь успокоился, свою цистерну водки выпил».

С алкоголем в жизни Ефремова связано несколько громких скандалов. Один из последних на спектакле в Самаре. Инцидент начался с того, что один из зрителей спектакля выкрикнул из зала, что ничего не слышно. 

«Ну, выйди сюда, <…>, скажи отсюда», — ответил возмущенно Ефремов, чем вызвал смех публики. В течение всего спектакля артист продолжал кидать реплики тому самому зрителю, чем веселил зал.

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Артиста посчитали пьяным, но Ефремов это отрицал. В интервью он говорил, что перед спектаклем, часа за три, выпил всего кружечку пива. А свою несдержанность он объяснял тем, что спектакль задержали на полчаса и все были немного раздражены.

Также к пьяным выходкам артиста относят его дебош при посадке в самолет и погром в гостинице во время сочинского фестиваля «Кинотавр». А среди самых страшных — смертельное ДТП, которое он устроил 8 июня.

«Миша беспробудно пил. Еще в те времена, когда мы с ним общались, а крайний раз это было в 2013 году. Он тогда уже пил чудовищным образом. Конечно, его надо было лечить и его близкие должны были приложить все усилия к тому, чтобы его вылечить. Но, видимо, ни друзья, ни близкие, ни коллеги по театру не могли с этим справиться. Это болезнь» — сказал писатель Захар Прилепин изданию «Накануне»о пьянстве артиста после известия об аварии. 

Пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП. Находясь за рулем «Джипа», он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель отечественного авто получил множественные травмы и через несколько часов скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом до 9 августа.

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