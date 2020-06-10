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Продавец масок в Кузбассе убил компаньона из-за падения продаж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Деловые партнеры, попытавшиеся разбогатеть на продаже медицинских масок в Кемерове, поссорились из-за падения продаж, и один из них убил другого, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

Жители частного сектора Рудничного района в Кемерове утром в понедельник заявили в МЧС о горящей машине. Пожарные возле автомобиля обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Правоохранители быстро раскрыли дело.

По подозрению в убийстве задержан 39-летний мужчина, с которым погибший продавал медицинские маски. Компаньон рассказал, что со знакомым приобрел у иностранного производителя большую партию масок, однако спрос на них упал, и около 150 тысяч штук остались нереализованными.

Погибший требовал от партнера деньги за непроданный товар, из-за чего они постоянно ссорились. Очередной конфликт произошел, когда мужчины вместе ехали в машине. Подозреваемый несколько раз ударил коллегу ножом, после чего поджег автомобиль. Раненый мужчина смог выбраться, но от полученных травм скончался рядом с машиной.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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