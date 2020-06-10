Кафе и рестораны открылись в Бурятии

Столовые, кафе и рестораны в Бурятии возобновили работу в среду. Полное ограничение на деятельности объектов общепита из-за коронавируса снято, но некоторые ограничения пока действуют, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В первый же день по заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп. Они проверят наличие регистрации на портале «Работающая Бурятия», обеспечение эпидемиологической безопасности в залах.

Допуск работников организаций общественного питания осуществляется при наличии заключения медицинского осмотра. Сдавать тест на коронавирусную инфекцию не нужно. Достаточно в дополнение к традиционному медосмотру пройти анкетирование на предмет установления контактов с больными COVID-19.

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Однако, работу возобновляют не все предприятия общественного питания: пока не разрешено работать кафе, фуд-кортам, расположенным в торговых центрах, пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Чингиса Матхеева.

Сейчас в Бурятии работают промпредприятия и торговые компании Жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для местных жителей открыты турбазы и гостиницы. Начали открываться торговые центры. Но масочный режим в регионе продлили до конца июня.