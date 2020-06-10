Семь человек спасались от наводнения на крыше авто в Красноярском крае

Спасатели Красноярского края сутки вели поиски семерых человек, среди них — подросток. Путешественники в это время спасались от потопа на крыше автомобиля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Семь человек, отправившихся в дорогу в понедельник, из-за продолжительных проливных дождей попали в ловушку. Вода в реке поднялась, вышла из берегов и залила дорогу.

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Автомобиль заглох и люди почти всю ночь просидели на крыше машины, пытаясь связаться со спасателями. Так как со связью были проблемы, один из смельчаков решил переплыть бурный поток и протянуть веревку. Ему это удалось и все остальные участники похода перебрались в сухое место.

А спасатели уже шли им на встречу вверх по течению реки. Поисковые работы потерявшейся группы начались еще накануне, когда они не вышли на связь с родными. Одновременно велись поиски и на земле и с воздуха.

Поиски продолжались до поздней ночи, однако, результатов не дали. Ночью поиски приостановили, а в 4.30 по местному времени (0.30 мск) спасатели снова вышли на поиски. Во вторник около 10.00 по местному времени (06.00 мск) путешественников нашли и увезли в населенный пункт Сизая. В медицинской помощи они не нуждались.