Намечена дата боя Нурмагомедова и Гейджи за титул UFC

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи проведут поединок 19 сентября в рамках турнира UFC 253.

Дату боя сообщил портал Globo Esporte без ссылок на официальные источники. Место поединка пока не называется. Предположительно, это будет либо Лас-Вегас, либо «Бойцовский остров» UFC в Абу-Даби, который в июле примет четыре соревнования подряд.

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул два года назад, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил титул во встречах с Конором Макгрегором и Дастином Порье. 31-летний россиянин не потерпел ни одного поражения за 28 матчей в смешанных единоборствах.

Ровесник Нурмагомедова Гейджи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе. На его счету 22 победы при двух поражениях.