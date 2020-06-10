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Намечена дата боя Нурмагомедова и Гейджи за титул UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khabib_nurmagomedov; instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи проведут поединок 19 сентября в рамках турнира UFC 253.

Дату боя сообщил портал Globo Esporte без ссылок на официальные источники. Место поединка пока не называется. Предположительно, это будет либо Лас-Вегас, либо «Бойцовский остров» UFC в Абу-Даби, который в июле примет четыре соревнования подряд.

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул два года назад, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил титул во встречах с Конором Макгрегором и Дастином Порье. 31-летний россиянин не потерпел ни одного поражения за 28 матчей в смешанных единоборствах.

Ровесник Нурмагомедова Гейджи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе. На его счету 22 победы при двух поражениях.

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