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НГУ вошел в число лучших университетов мира

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский государственный университет (НГУ) вошел в топ-250 лучших вузов мира и стал третьим среди вузов России по версии мирового агентства QS World University Rankings, сообщила пресс-служба учебного заведения.

НГУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов QS 2021, заняв 228 место. За год НГУ поднялся на три позиции, улучшив показатель «соотношение числа преподавателей и студентов». Вуз четвертый год подряд входит в топ-250 лучших высших учебных заведений мира.

В этом году в рейтинг, включающий в себя более 1 тысячи лучших вузов мира, по мнению экспертов QS, вошли сразу 28 российских университета. Для составления рейтинга QS используют шесть показателей. 

Основной критерий — репутация в академической среде, отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

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