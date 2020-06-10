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Цветок для приворотного зелья расцвел в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пэйт/пресс-служба национального парка «Шушенский бор»

Любовный корень или Любка двулистная расцвела в заповеднике в национальном парке «Шушенский бор» Красноярского края. Славяне верили, что цветок обладает магической силой для любовных приворотов, сообщила пресс-служба заповедника.

Пик цветения Любовного корня наблюдают сейчас в Перовском лесничестве парка. Соцветие этой редкой орхидеи — цилиндрический колос с белыми околоцветниками. И каждый из них — крошечная орхидея в миниатюре.

Цветение Любки можно наблюдать и днем, но, чтобы почувствовать ее аромат, лучше прийти в лес ночью. Ее запах привлекает насекомых-опылителей — бабочек и мотыльков, ведущих сумеречный и ночной образ жизни. За это Любовный корень окрестили еще одним романтическим названием — «ночная фиалка».

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Русское название «Любка», связано с древними преданиями славян. Они верили, что клубни орхидеи обладают магическими свойствами, любовным снадобьем, приворотным зельем. За это орхидею также называли любовным корнем.

Не только славяне, но и жители Азии использовали корневища любки как афродизиак, о чем сообщал в своих трудах персидский врач Авиценна. А в Турции и сейчас популярен напиток из клубней любки под названием «салеп».

Сейчас, как и большинство орхидей, Любка двулистная является редким растением, занесенным в 38 региональных Красных книг, включая и Красную книгу Хакасии. 

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