Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России

Пресс-секретарь президента в России Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN отверг утверждение западных журналистов о занижении числа смертей от коронавируса в стране.

В ответ на реплику журналиста о том, что указанная статистика якобы может быть заниженной, поскольку в России от данного заболевания умирает меньше людей, чем в ряде других стран, Песков подчеркнул: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?»

«В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете [случаев заражения]», — приводит ТАСС слова Пескова.

На вопрос о том, как сказалась пандемия на рейтинге президента России Владимира Путина, Песков ответил: «Президент Путин не раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг. В политике, если вы на самом деле являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения».

«Мы озабочены пандемией и тем, какое влияние она оказывает на экономику страны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также выразил надежду на то, что пройдут международные консультации, касающиеся борьбы с распространением инфекции. «Нам всем придется подумать о том, каковы уроки этой пандемии для каждой страны и для всего мира», — добавил он.