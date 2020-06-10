Румыния признает Россию враждебным государством

Власти Румынии признают Россию враждебным государством и угрозой для региона, говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.

Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — приводит РИА Новости содержание документа.

Йоханнис в своей оценке документа отметил, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на «комплексном управлении рисками и угрозами».

«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — считает президент Румынии.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Бухарест вслед за Вашингтоном слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» Москвы. Он выразил удивление, что несуществующую «агрессию» России власти Румынии разглядели, а непосредственные военные вторжения и атаки Соединенных Штатов на другие страны не заметили.

«Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию», — написал сенатор на своей странице в Twitter.