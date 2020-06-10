Белоруссия потребовала от России пересмотра цены на газ

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ с определением ее справедливого уровня, заявила по итогам переговоров глав Минэнерго двух стран пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Козлович.

Во вторник, 9 июня в режиме видеоконференции состоялись переговоры министра энергетики России Александра Новака и его белорусского коллеги Виктора Каранкевича, в ходе которых они обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере. Козлович отметила, что на переговорах был затронут вопрос поставок российского газа в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Белоруссия предпочла саудовскую нефть

По ее словам, за прошедший период с начала года наблюдается тенденция к снижению цен поставляемого в Европу газа из России. «В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — приводит РБК заявление представителя белорусского Минэнерго.

Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении данного вопроса по дальнейшему сотрудничеству с Россией, заключила Козлович.

В апреле белорусское Минэнерго инициировало вопрос о снижении цены российского газа для Минска в 2020 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возмутился, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает Белоруссии газ дороже, чем Германии.