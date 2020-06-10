Российский мультфильм «Дракоша Тоша» купили американцы

Видео-сервис компании Amazon Prime приобрел права на показ первого сезона мультфильма «Дракоша Тоша», сообщается на сайте продюсерской компании Toy Roy.

Amazon Prime будет показывать его в США и Канаде. Сезон мультфильма состоит из 26 серий, хронометраж каждой — пять минут.

Мультфильм «Дракоша Тоша» рассказывает о приключении фантазийного героя Дракоши Тоши и его друзей — девочки-медвежонка Няши и ее маленького брата Яши. Мультфильм предназначен для детей от двух до пяти лет.

«Дракошу Тошу» транслируют телеканалы «Мама», «Карусель», «Мульт», «Тлум», Any. Также он доступен на различных видео-сервисах, напримерв Wink мультфильм «Дракоша Тоша» можно посмотреть бесплатно.