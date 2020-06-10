Российский мультфильм «Дракоша Тоша» купили американцы

Фото: © кадр из мультфильма
Видео-сервис компании Amazon Prime приобрел права на показ первого сезона мультфильма «Дракоша Тоша», сообщается на сайте продюсерской компании Toy Roy.
Amazon Prime будет показывать его в США и Канаде. Сезон
мультфильма состоит из 26 серий, хронометраж каждой — пять минут.
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Мультфильм «Дракоша Тоша» рассказывает о приключении фантазийного
героя Дракоши Тоши и его друзей — девочки-медвежонка Няши и ее маленького брата
Яши. Мультфильм предназначен для детей от двух до пяти лет.
«Дракошу Тошу» транслируют телеканалы «Мама», «Карусель», «Мульт»,
«Тлум», Any. Также он
доступен на различных видео-сервисах, напримерв Wink