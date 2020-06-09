Комариная орда атаковала российский регион

Огромное количество комаров атаковали Якутию, местные СМИ опубликовали видео с нашествием миллиардов насекомых.
Обнародованные кадры показывают, что комары буквально мешают дышать людям, выходящим на улицу. Их настолько много, что они облепляют стены зданий толстым слоем, который напоминает грязь.
Автор ролика показывает, что буквально все вокруг покрыто насекомыми, проводя руками по различным поверхностям и демонстрируя ладонь, черную от погибших комаров. При этом комары практически не реагируют на человека.