НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Комариная орда атаковала российский регион

Источник:
Sakhapress
282 4
Фото: S. Rae / CC BY 2.0

Огромное количество комаров атаковали Якутию, местные СМИ опубликовали видео с нашествием миллиардов насекомых.

Обнародованные кадры показывают, что комары буквально мешают дышать людям, выходящим на улицу. Их настолько много, что они облепляют стены зданий толстым слоем, который напоминает грязь.

Автор ролика показывает, что буквально все вокруг покрыто насекомыми, проводя руками по различным поверхностям и демонстрируя ладонь, черную от погибших комаров. При этом комары практически не реагируют на человека.

Еще по теме
Омич выбросил собаку с пятого этажа
Зоопарк Барнаула показал тигрят и крошечных леопардов
Самая высокая в мире собака установила новый рекорд
Мужчина на Бали просидел шесть дней в колодце из-за злой собаки
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Пользователь нашел «цифровой клад»
•
«ВКонтакте» научилась распознавать аудио
Подробности
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Район Алтая закрыли из-за стремительного распространения COVID-19
Сибирь 09.06.2020 22:01
Мужчина выиграл в лотерею 1,6 млн рублей после 40 лет попыток
Сибирь 09.06.2020 18:38
Подростки-анархисты задержаны в Красноярском крае за изготовление бомб
Сибирь 09.06.2020 18:10
Обнаружены похищенные у инкассаторов деньги
Сибирь 09.06.2020 17:37
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5801
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4927
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4237
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
3835
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Пользователь нашел «цифровой клад»
•
«ВКонтакте» научилась распознавать аудио
Подробности
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Цифровой концлагерь. Бирка, номер, разряд...

Captain Nemo

А дальше поголовная "очипизация". И тотальный контроль

Uynachalnica

Всех взвесят, измеряют и признанают негодными для дальнейшей светлой жизни! Так то и штрафовать удобней!

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

D16

"солидный источник" - украинская консалтинговая компания Defense Express, сообщила... ну а дальше юмор...