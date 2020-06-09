Комариная орда атаковала российский регион

Огромное количество комаров атаковали Якутию, местные СМИ опубликовали видео с нашествием миллиардов насекомых.

Обнародованные кадры показывают, что комары буквально мешают дышать людям, выходящим на улицу. Их настолько много, что они облепляют стены зданий толстым слоем, который напоминает грязь.

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Автор ролика показывает, что буквально все вокруг покрыто насекомыми, проводя руками по различным поверхностям и демонстрируя ладонь, черную от погибших комаров. При этом комары практически не реагируют на человека.