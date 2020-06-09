Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей после 40 лет попыток

Житель Новосибирска участвовал в лотереях с 1980-х годов, высчитывая выигрышные комбинации. Ему удалось это сделать спустя почти 40 лет, и он стал обладателем приза в размере 1,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Мужчина предпочитает лотереи, где самостоятельно нужно отметить в билете пять чисел.

«Я записываю в блокнот все составленные мной комбинации и выпавшие в тиражах числа. Потом провожу на их основе анализ. За много лет перепробовал несколько систем участия и не раз угадывал четыре числа из пяти», — рассказывал победитель.

Комбинацию, которая сделала жителя Новосибирска миллионером, он придумал три года назад. Листая свои записи, победитель решил отметить эти числа в билете повторно.

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«Когда на телефон пришло СМС-оповещение, я отправился в киоск, чтобы проверить билет. Удивленными глазами продавец смотрела на экран компьютера и озвучила сумму выигрыша. Я был в шоке! Ведь в первую очередь участие в лотереях для меня — это хобби», — поделился сибиряк.

На выигранные деньги мужчина купит автомобиль и отремонтирует баню. У мужчины 46-летний стаж работы водителем. В свободное время он занимается домашними делами по хозяйству, ухаживает за огородом и садом.