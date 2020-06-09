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Подростки-анархисты задержаны в Красноярском крае за изготовление бомб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Трое подростков из Красноярского края читали запрещенную литературу, изготавливали бомбы и взрывали их на пустырях, они задержаны, сообщило СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, трое 14-летних сторонников анархистских взглядов с октября 2019-го по июнь 2020 года читали запрещенную литературу и смотрели фильмы, по которым учились изготавливать взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Они отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В отношении них возбуждено дело по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей — уже с 14. Максимальное наказание для подростков — десять лет воспитательной колонии.


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