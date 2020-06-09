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Кузбасс избавится от пивнушек в домах через полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажа пива на розлив в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, будет запрещена в Кемеровской области с 1 января 2021 года, чтобы бизнес успел перепрофилировать работу и не допустить массовых сокращений, сообщила начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина.

В Кузбассе с прошлого года запрещено продавать алкоголя в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 квадратных метров. Однако предприниматели стали открывать на месте магазинов кафе и бары, на работу которых действие запрета не распространялось. Заксобрание региона во вторник приняло закон, который распространит аналогичные требования по площади и на предприятия общепита, расположенные в многоквартирных жилых домах.

«Запрет на реализацию в розлив — это достаточно жесткая мера. Сейчас достаточно сложная экономически ситуация. Когда мы провели финансово-экономическое обоснование, то, в случае закрытия 906 объектов, [расположенных в многоквартирных домах], под сокращение попадают примерно 4 тыс. человек, это только те, кто по ОКВЭД занимаются непосредственно реализацией алкоголя (на розлив). <…> Поэтому мы пошли навстречу бизнесу и дали им поработать еще полгода», — цитирует ТАСС Трихину.

Решения о принудительном закрытии объектов торговли и общепита, которые добровольно не исполнят требования нового регионального закона, будет принимать Роспотребнадзор. Его специалисты совместно с сотрудниками департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а также с правоохранительными органами будут проводить совместные проверки.

На розничную продажу пива и пивных напитков сегодня приходится около 80% от общего объема реализации алкогольной продукции в регионе, а годовое потребление пива в Кузбассе составляет в среднем более 60 литров на человека.

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