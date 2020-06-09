Стоимость отдыха на российских курортах подскочит на 30%

Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Связано это не только с «желанием отбить упущенную прибыль» из-за эпидемии COVID-19, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ, приводят «Известия» мнение Курносова.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%», — пояснил Курносов.

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При этом, по его словам, рынок въездного туризма в Россию в нынешнем году, вероятно, будет нулевым, поскольку для иностранцев границы откроются нескоро, а высокий турсезон приходится на период с мая по сентябрь.

Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму. Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 триллиона рублей.