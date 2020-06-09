Прокуратура взяла на контроль дело Ефремова

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

ДТП с участием Ефремова произошло в понедельник. Ефремов, находящийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада». Им управлял 57-летний мужчина. Специалисты констатировали, что Ефремов сел за руль пьяным. Пострадавшего водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии, а позднее врачи констатировали его смерть.

В отношении актера возбудили уголовное дело. Пока пострадавший был жив, его обвиняли по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее тяжкий вред здоровью).

После смерти пострадавшего обвинение переквалифицировали по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас актер отпущен под подписку о невыезде.