Google Chrome изменят из-за расизма

Проект Chromium исправит код популярного продукта, чтобы меньшинства не чувствовали себя ущемленными, изменения анонсированы на сайте организации. Из браузеров на данном движке исчезнут фразы blacklist и whitelist («черный список» и «белый список»).

Используемые в коде blacklist и whitelist будут заменены на фразы blocklist и allowlist (с английского «заблокированный список» и «разрешенный список»). По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе браузеров.

Данное нововведение было принято в рамках борьбы с расизмом, пишет издание 9to5google. Впервые рекомендация использовать расово нейтральные термины в проекте Chromium появилась в октябре 2019 года. Самым популярным браузером на этом движке является Chrome.

Ранее фразы blacklist и whitelist, а также master и slave («хозяин» и «раб») были удалены из кодовой базы языка программирования Go, разрабатываемого Google. В сообщении указывалось, что изменения не приведут к потере обратной совместимости в продуктах.